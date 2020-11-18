Режиссёра Романа Виктюка похоронят во Львове 

Режиссёра Романа Виктюка, согласно его завещанию, похоронят в его родном городе Львове на Лычаковском кладбище. Там же находятся могилы его родителей. Об этом со ссылкой на племянницу режиссёра сообщила украинская служба Радио Свобода. Дата похорон пока не определена.

Церемония прощания пройдёт в Москве в пятницу в театре Романа Виктюка с 11 до 15 часов.

Театральный режиссёр Роман Виктюк скончался в одной из московских больниц во вторник, 17 ноября. Ему было 85 лет. В конце октября его госпитализировали с коронавирусом. Позже Виктюка переводили в реанимационное отделение и подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Мировую известность режиссёр приобрёл благодаря спектаклю "Служанки" по пьесе Жана Жене, премьера которого состоялась в 1988-м году на сцене московского театра "Сатирикон". С этой постановкой Виктюк объездил десятки стран. В 1990-х годах он открыл в Москве собственный театр, в котором проработал до конца жизни.

Всего на счету Романа Виктюка, начавшего театральную деятельность в 1950-х годах, более 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, США, Италии и ряде других стран.