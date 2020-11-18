В США приняли резолюцию из-за отравления Навального

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию из-за инцидента с отравлением Алексея Навального. Законодатели призывали Вашингтон ввести санкций против России в связи с произошедшим с российским оппозиционером.

Резолюции Конгресса носят рекомендательный характер.

18 ноября также стало известно, что ФСБ отказалась возбуждать дело о применении химического оружия против Навального. С заявлением в спецслужбу обращался созданный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). ФСБ в отказе указала, что проверкой фактов вероятного отравления занимаются другие правоохранительные органы.

Юристы ФБК назвали ответ ведомства "отпиской" и направили в суд жалобу на бездействие следственного управления ФСБ.