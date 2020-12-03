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Цитаты Свободы
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Цитаты Свободы

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Цитаты Свободы. "Блэкфейс" на НТВ и "наезд" на детский хоспис

Цитаты Свободы. "Блэкфейс" на НТВ и "наезд" на детский хоспис
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Цитаты Свободы. "Блэкфейс" на НТВ и "наезд" на детский хоспис

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Расистские шутки Тиграна Кеосаяна осудили на Западе. Баста дал концерт в разгар эпидемии. Детский хоспис "Дом с маяком" проверили на наркотики.

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