Цитаты Свободы. "Блэкфейс" на НТВ и "наезд" на детский хоспис

Расистские шутки Тиграна Кеосаяна осудили на Западе. Баста дал концерт в разгар эпидемии. Детский хоспис "Дом с маяком" проверили на наркотики.
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