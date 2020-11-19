Прокуратура Беларуси предупредила священников, критиковавших власти

Генпрокуратура Беларуси вынесла официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона двум видным представителям крупнейших в стране религиозных конфессий - в связи с их критическими высказываниями о демонтаже представителями властей народного мемориала в память об убитом в Минске Романе Бондаренко.

Предупреждения вынесены ​епископу Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви Юрию Кособуцкому и пресс-секретарю Белорусской православной церкви, являющейся экзархатом РПЦ, Сергею Лепину. Ведомоство отреагировало на их высказывания после критики Александра Лукашенко в адрес священнослужителей.

После того, как в воскресенье 15 ноября сотрудники правоохранительных органов разрушили народный мемориал на месте задержания Бондаренко, Кособуцкий и Лепин выразили в соцсетях возмущение в связи с этим. Католический епископ назвал разрушение мемориала "Попыткой уничтожить все то благородное, чистое, светлое, что есть в наших людях", а пресс-секретарь БПЦ назвал действия сотрудников правоохранительных органов "глумлением над портретами убиенного, над цветами в его память, сатанинским попранием лампад и иконок". Лукашенко назвал эти заявления издевательскими и поручил генпрокурору разобраться с ними. Он также сказал, что "народные мемориалы" в городах Беларуси создают специально, чтобы разжечь гражданскую войну.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что заявления священников "сознательно повышают уровень напряженности в обществе, разжигают ненависть к представителям органов государственной власти", "побуждают граждан к агрессии". "Права на выполнение государственных функций, дачу правовой оценки правомерности действий должностных лиц и граждан делегированы уполномоченным государственным органам... подобные полномочия религиозным организациям не предоставлены" - говорится в заявлении.

Лукашенко и ранее критиковал католическую церковь в Беларуси за её позицию в связи с массовыми протестами - многие священники осуждают насилие властей. Главе католиков Беларуси митрополиту Тадеушу Кондрусевичу пограничники запретили вернуться в страну из Польши, хотя у него есть белорусское гражданство. Представители БПЦ критикуют власти реже. Сергей Лепин подчеркнул, что его слова были личной позицией, а не официальным заявлением церкви.