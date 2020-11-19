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Число заразившихся COVID-19 в России превысило 2 миллиона

В России (включая аннексированный Крым) на утро 19 ноября выявлены 23 610 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Это максимальный суточный прирост с начала эпидемии в стране. Общее число инфицированных COVID-19 в России превысило два миллиона.

В относительном выражении прирост, согласно данным оперативного штаба, увеличился до 1,2%.

Больше всего заболевших в Москве - 6438 человек за сутки, далее идут Санкт-Петербург и Московская область - 2312 и 880 новых случаев заражения за сутки - соответственно.

Умерли за последние сутки ещё 463 пациента с COVID-19. Это – новый максимальный показатель суточной смертности в России за время пандемии. Всего, по официальным данным, умерли 34 850 человек.

Второй день подряд выздоровевших больше чем заболевших. За последние сутки из больниц выписались 25 573 пациента.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в семи регионах России оказались недоступны исследования крови ВИЧ-инфицированных для анализа эффективности принимаемых лекарств. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя общественного движения "Пациентский контроль" Юлию Верещагину.

По её словам, некоторые пациенты не могут пройти исследование с весны. Проблемы вызваны нехваткой тест-систем, а также тем, что лаборатории загружены тестированием на коронавирус.

Жалобы поступали из Алтайского края, Брянской, Ленинградской, Новосибирской и Омской областей, а также из Санкт-Петербурга и Дагестана. В региональных СПИД-центрах проблемы отрицают.

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