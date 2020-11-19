В Петербурге закроют кафе в ТЦ и ограничат число зрителей

В Санкт-Петербурге вводятся новые ограничения в связи с ростом числа заражений коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Беглов.

С 23 ноября в Петербурге перестанут пускать зрителей на спортивные мероприятия, в зданиях торговых центров прекратят работу все предприятия общественного питания, а работа ледовых катков будет ограничена. На них одновременно могут находиться не более 30 человек.

С 1 декабря число зрителей в концертных залах, кинотеатрах и театрах Петербурга не должно превышать 25 процентов от общего количества мест в залах. При этом городские власти решили сделать исключение для мероприятий, на которые по состоянию на 18 ноября продали много билетов.

В Москве аналогичные меры для зрителей были введены с 13 ноября . Эти и другие ограничения в российской столице будут действовать до 15 января 2021 года.

В Петербурге за последние сутки зафиксировали более 2200 новых случаев заражения COVID-19.

Противовирусные препараты и лекарства, применяемые в борьбе с COVID-19, стали дефицитом в российских аптеках. К такому выводу пришли в Общероссийском народном фронте по итогам мониторинга ситуации с наличием лекарств, сообщает РБК. В 30 процентах аптек отсутствуют все противовирусные препараты, а фавипиравира, применяющегося в лечении COVID-19, нет в 85 процентах российских аптек. Кроме того, были выявлены дефицит антикоагулянтов и нехватка антибиотиков.