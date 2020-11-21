Построено на лжи. Николай Кавказский – о Путине и наркотиках

16 ноября Владимир Путин на заседании Совета безопасности России объявил очередное наступление в войне с наркотиками. Некоторые элементы президентской риторики выглядели не совсем архаично. Путин, например, не употреблял термин "наркоманы", а современно говорил о "наркозависимых" и "наркопотребителях". Президент даже выразил озабоченность вопиющим нарушением конституционных прав граждан в частных реабилитационных центрах.

Когда-то ранее Путин заявлял о том, что Крым – внутренний вопрос Украины, пенсионный возраст повышаться не будет, о том, что в России нет дискриминации ЛГБТ, а он сам – абсолютный и чистый демократ. Веры ему никакой нет, полагаю, что вся путинская борьба с наркотиками приведет к тому, что люди и дальше будут умирать от передозировок некачественными подпольными наркотиками. Сотни тысяч людских судеб будет сломано в тюрьмах, а организации, оказывающие реальную помощь наркопотребителям по снижению вреда, будут объявлены иностранными агентами или закрыты.

Путин заявил о продолжении жесткой бескомпромиссной борьбы с наркобизнесом по линии правоохранительных органов и спецслужб. Предложил наращивать результаты и улучшать показатели. Активизация полицейских мер приведет – учитывая требования "улучшить показатели" – к тому, что полицейские, во-первых, будут чаще подбрасывать и активнее досыпать наркотики, во-вторых, обычных наркопотребителей они будут превращать в сбытчиков (ведь про борьбу с фальсификацией наркопреступлений Путин не сказал ни слова). В условиях пандемии коронавируса тюрьмы будут заполняться все новыми и новыми людьми, совершившими "преступления", у которых нет жертв.

Концепция войны с наркотиками, о которой говорят российские власти, построена на лжи и насилии

Также Путин призвал говорить правду о наркотиках! Какую же правду он призвал говорить? Может быть, правду о том, что нужно предоставлять объективную информацию о распространении наркотиков, а не говорить просто "наркотики – это плохо, понятненько?" Или не врать про превращение в зомби после первой затяжки косяком травки? Ведь из приблизительно 250 миллионов потребителей всех видов наркотиков, включая тяжёлые, по оценкам ООН, лишь менее 10% можно отнести к категории наркозависимых или "проблемных" потребителей. Нет! Правдивая информация о наркопотреблении и способах снижения вреда путинской властью объявляется "пропагандой наркотиков", за которую, вполне вероятно, будут сажать в тюрьму.

Вся концепция войны с наркотиками, о которой говорят российские власти, построена на лжи, насилии и потенциальных тюремных сроках для миллионов наших сограждан. Нищета и бедность толкают сотни тысяч школьников и студентов, одиноких матерей и воспитанников детдомов, поэтов и технарей идти в низшие слои наркобизнеса: становиться "закладчиками" и "закладчицами". Именно этих людей будут сажать на 10–15 лет в кутузку, а акулы наркобизнеса будут только богатеть, так как поделятся своими доходами с коррумпированными чиновниками и сдадут правоохранительным органам несколько случайных людей, чтобы у полиции была необходимая отчетность.

Россия должна поддержать социал-демократические реформы, которые выведут граждан из нищеты, должна оказывать наркопотребителям качественную медицинскую помощь. Только так мы сможем снизить вред от потребления наркотиков, сократить их распространение, снять стигму с людей, употребляющих запрещенные вещества.



Николай Кавказский – московский политик, социал-демократ, член партии "Яблоко" и активист ЛевСД

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