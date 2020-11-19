В Петербурге полиция пришла к депутатам из‑за порванного фото Путина

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции приехали на заседание совета муниципального образования "Смольнинское" из-за того, что один из депутатов порвал фотографию Владимира Путина. Об этом корреспонденту сайта Север.Реалии рассказала депутат"Смольнинского" Диана Серая. До случившегося на стене в совете висел портрет поэта Александра Пушкина.

На видео, которое опубликовала Серая, слышно, как один из полицейских, входя в помещение, говорит, что в полицию "поступило сообщение, что порвали фотографию главнокомандующего". Кто именно сообщил об этом, неизвестно. По словам полицейских , обращение было анонимным.

Сотрудники полиции ждали полтора часа до окончания заседания, около часа опрашивали депутатов и затем уехали. Депутаты выложили опрос в ютьюбе и рассказали, что сотрудники администрации во время него несколько раз меняли в кабинете для совещаний портрет Пушкина на портрет Путина.

Диана Серая отказалась давать объяснения полицейским. "Отношусь [к произошедшему] нейтрально, но с портретом Пушкина на стене работалось как-то комфортней", – сказала муниципальный депутат.

Депутаты "Смольнинского" Никита Юферев и Диана Серая ранее рассказывали изданию Znak.com, что между ними и администрацией возник конфликт: в помещении, где проходят заседания, на стене висит портрет Путина, но депутаты во время собраний предпочитают вешать на его место портрет Пушкина.

Накануне Юферев обнаружил пропажу портрета Пушкина и, как он сам написал в объяснении, порвал "портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Путина", потому что "был зол".