Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Следствие просит арестовать блогера Кунгурова. Ранее он отсидел 2 года

Алексей Кунгуров

Против тюменского блогера Алексея Кунгурова, ранее отбывшего 2,5 года колонии-поселения по обвинению в оправдании терроризма, вновь возбуждено уголовное дело. На этот раз его обвиняют в призывах к террористической деятельности и возбуждении ненависти либо вражды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

В этот суд поступило ходатайство о заочном аресте блогера, который уехал из России.

С какой именно публикацией связано новое дело – не сообщается.

Кунгуров – автор популярного блога в "Живом журнале". Он резко критикует российские власти, прежде всего их внешнюю политику. В 2016 году Тюменский областной суд признал его виновным в оправдании терроризма за его пост под заголовком "Кого на самом деле бомбят путинские соколы" с критикой военной операции в Сирии. "Мемориал" признал тогда Кунгурова политзаключённым. По данным правозащитников, он был первым блогером в России, осуждённым по этой статье.

В 2018 году блогер вышел на свободу и заявил, что хотел бы уехать из России. Однако в ноябре 2019 года он был вновь задержан в Тюмени, суд арестовал его на 15 суток – тоже за пост в "Живом журнале", обвинив в разжигании ненависти.

Впоследствии, как сообщает ТАСС, Кунгуров переехал из России на Украину. Новое уголовное дело он пока не комментировал.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG