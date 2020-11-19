Следствие просит арестовать блогера Кунгурова. Ранее он отсидел 2 года

Против тюменского блогера Алексея Кунгурова, ранее отбывшего 2,5 года колонии-поселения по обвинению в оправдании терроризма, вновь возбуждено уголовное дело. На этот раз его обвиняют в призывах к террористической деятельности и возбуждении ненависти либо вражды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

В этот суд поступило ходатайство о заочном аресте блогера, который уехал из России.

С какой именно публикацией связано новое дело – не сообщается.

Кунгуров – автор популярного блога в "Живом журнале". Он резко критикует российские власти, прежде всего их внешнюю политику. В 2016 году Тюменский областной суд признал его виновным в оправдании терроризма за его пост под заголовком "Кого на самом деле бомбят путинские соколы" с критикой военной операции в Сирии. "Мемориал" признал тогда Кунгурова политзаключённым. По данным правозащитников, он был первым блогером в России, осуждённым по этой статье.

В 2018 году блогер вышел на свободу и заявил, что хотел бы уехать из России. Однако в ноябре 2019 года он был вновь задержан в Тюмени, суд арестовал его на 15 суток – тоже за пост в "Живом журнале", обвинив в разжигании ненависти.

Впоследствии, как сообщает ТАСС, Кунгуров переехал из России на Украину. Новое уголовное дело он пока не комментировал.