Россия подала в ВОЗ заявку на сертификацию вакцины "Спутник V"

Центр имени Гамалеи подал заявку на сертификацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Она отметила, что пока ВОЗ не высказалась ни за одну вакцину против COVID-19, потому что препараты должны пройти систему оценки сначала в своей стране, потом на международном уровне. Срок оценки данных зависит от их качества и соответствия критериям организации. Данные по лекарствам являются конфиденциальной информацией.

В России зарегистрированы две вакцины. Они разработаны Центром Гамалеи и научным центром Роспотребнадзора "Вектор". Оба препарата получили регистрацию до завершения третьей стадии клинических испытаний. Это вызвало критику со стороны российских и зарубежных специалистов. До конца года в России может быть зарегистрирована ещё одна вакцина – разработка Центра имени Чумакова.

11 ноября создатели российской вакцины "Спутник V "отчитались о первых результатах третьей фазы клинических испытаний . По их утверждениям, эффективность составила 92 процента.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович допустила в случае необходимости вакцинацию российской вакциной. По её словам, она всегда прививается вакциной той страны, в которой находится.

На днях американская компания Pfizer сообщила, что рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию созданной совместно с немецкой BioNTech вакцины от COVID-19 в России. В российском Минздраве сказали, что не будут выступать против.