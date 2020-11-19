КГБ Беларуси включил авторов Nexta в список "террористов"

Комитет госбезопасности (КГБ) Беларуси внёс авторов телеграм-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в список "лиц, причастных к террористической деятельности". Об этом в четверг сообщило белорусское издание "Наша Ніва", оно первым обратило внимание на дополнения к списку на сайте КГБ, внесённые накануне.

В списке указаны даты рождения и другие личные данные авторов телеграм-канала, который активно освещает акции протеста в Беларуси. Как отмечает "Медиазона", Протасевич и Путило - единственные белорусские граждане в этом списке, в котором более 700 фамилий - главным образом граждане арабских стран, есть и россияне.

В качестве места пребывания Путило и Протасевича указана Польша, МИД Беларуси ранее призывал Варшаву выдать авторов "Нехты" Минску.

Основанием для их включения в список указано уголовное дело по статье о массовых беспорядках, о возбуждении которого против Протасевича и Путило сообщалось ранее. Канал Nexta ранее был включён в список "экстремистских".

Этот канал активно освещает массовые протесты, в том числе публикует анонсы массовых мероприятий. Он также публикует критическую по отношению к Александру Лукашенко и его режиму информацию. У канала Nexta Live около 2 миллионов подписчиков. Особенную популярность он приобрёл после начала протестов в Беларуси.​

В переводе с белорусского "нехта" означает "кто-то". Основатель канала – ныне 22-летний блогер Степан Путило. Сейчас он живёт в Варшаве. Роман Протасевич был главным редактором канала, он ушёл с этого поста в конце сентября.