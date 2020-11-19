ЕС готовит новые санкции против Минска. Они не ограничатся физлицами

Главы МИД стран Евросоюза договорились в четверг подготовить новый - третий по счёту - пакет санкций в связи с фальсификацией белорусских президентских выборов и последующими после них репрессиями. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. По его словам, новый пакет санкций, в отличие от двух предыдущих, не ограничится физическими лицами и затронет организации и компании.
Reuters со ссылкой на дипломатов сообщает, что санкции могут затронуть организации и предприятия, которые "финансируют Александра Лукашенко". Белорусская оппозиция обвиняет его в узурпации власти, а Брюссель не признал его легитимным президентом после выборов 9 августа. Ранее ЕС ввёл санкции против самого Лукашенко и несколькиз десятков человек из его окружения.
- В Минске и других крупных белорусских городах с августа продолжаются протесты против результатов президентских выборов, на которых власти провозгласили победу Александра Лукашенко. Оппозиция, США, страны Евросоюза не признают итоги подсчёта голосования.
- По оценке правозащитников, за полгода протестов против Лукашенко были задержаны тысячи участников акций протестов. По данным правозащитников, заведено более 900 уголовных дел. Из-за событий в ходе избирательной кампании преследованиям подверглись более 450 человек, их них 98 признаны политзаключенными.
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