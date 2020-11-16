В Беларуси задержанные журналисты приговорены к длительным арестам

В Беларуси проходят судебные разбирательства по делам задержанных на протестных акциях на прошлой неделе.

Среди обвиняемых – журналисты. По информации Белорусской службы Радио Свобода, на данный момент за решеткой остаются 24 журналиста. К 15 суткам ареста в понедельник приговорили задержанного в воскресенье в Минске Андрея Рабчика. 13 суток заключения по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий дали редактору отдела спецпроектов портала Tut.By Марии Яроме. Приговор ей вынес суд Центрального района белорусской столицы. Ярому задержали в пятницу, 13 ноября, когда в Минске проходили цепи солидарности в память о Романе Бондаренко. На слушаниях Мария вину не признала.

Неизвестным до сих пор остаётся местонахождение задержанного в Минске 15 ноября вместе с женой корреспондента Белорусской службы Радио Свобода Игоря Карнея.

По данным белорусского правозащитного центра "Весна", на протестах против режима Александра Лукашенко в воскресенье по всей стране были задержаны более 1100 человек.

Задержания были в Минске, в Новополоцке, Гомеле, Бресте, Светлогорске, Гродно, Витебске. Сотрудники силовых структур применяли против манифестантов спецсредства, включая светошумовые гранаты, слезоточивый газ.

В Минске и ряде других городов милиция разрушила мемориалы памяти Романа Бондаренко. 31-летний минчанин умер 12 ноября, спустя примерно сутки после задержания неизвестными, которые приехали во двор, где он жил, чтобы снять отовсюду протестную символику. В больницу в тяжелом состоянии Бондаренко доставили из Центрального РУВД Минска, заявив, что травмы он "получил во время драки".

16 ноября, в сотый день протестов против Лукашенко, в Беларуси проходят новые акции. В Минске проходит марш пенсионеров. Его участники традиционно несут бело-красно-белые флаги, цветы, а также черные ленты и плакаты в память о Романе Бондаренко. Читатели Tut.By прислали фото шести микроавтобусов с затемнёнными стёклами, сопровождающих колонну пенсионеров.

В Могилёве жители восстановили разрушенный мемориал памяти Романа Бондаренко около костела Святого Станислава. Поздно вечером 15 ноября цветы, свечи и портреты с мемориала там выбросил в урну сотрудник коммунальных служб.

Участники протестов в Беларуси требуют отмены результатов президентских выборов, прошедших 9 августа. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, который баллотировался на шестой срок. Активисты считают, что итоги выборов были сфальсифицированы, и призывают Лукашенко подать в отставку. Власти обвинения в фальсификациях и насилии в отношении мирных демонстрантов отрицают.