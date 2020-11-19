Бывший чиновник Минобороны Дмитрий Куракин отправлен в СИЗО

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина. Накануне его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Чиновнику грозит до 15 лет тюрьмы. Вину он не признаёт.

Вместе с Куракиным по делу проходят экс-начальник "Оборонлеса" Владислав Холодков и глава "Мальтинского военного лесхоза" Максим Ан. Они также отправлены в СИЗО.

Куракина подозревают в незаконном выделении земель на прошлой работе – в Министерстве обороны. Там он пять лет занимал должность главы департамента имущественных отношений, сменив на посту осуждённую на пять лет за многомиллиардные хищения Евгению Васильеву.

Чиновник был назначен на пост вице-премьера Московской области три года назад.