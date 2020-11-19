Сулейман Керимов подал иск к "Ведомостям" и физическому лицу

Член Совета Федерации России и бизнесмен Сулейман Керимов подал в Басманный суд Москвы иск к газете "Ведомости", а также к изданиям Forbes, "Собеседник" и одному физическому лицу. Он требует опровергнуть и удалить статью 2017 года "Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень". Об этом сообщают "Ведомости".

Керимов считает, что в статье размещены порочащие его деловую репутацию сведения о том, как он смог стать владельцем одного из крупнейших строительных холдингов Москвы СПК "Развитие". В июне этого года предприниматель уже обращался с иском к "Ведомостям" в Гагаринский суд Москвы. Иск вернули заявителю из-за неподсудности данному суду. Так же произошло с обращениями к Forbes и "Собеседнику". Сейчас требования Керимова объединены в один иск из-за того, что фрагменты статей были размещены частным лицом на персональной странице в Facebook. Предприниматель также требует взыскать с изданий по 50 тысяч рублей, а с пользователя Facebook 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Физическое лицо, которое также указано в качестве ответчика в объединённом иске, – это пользователь социальной сети Facebook под именем Наринэ Давыдова. В начале октября этого года – уже после того, как иск был подготовлен, – она разместила на своей странице пост, в котором процитировала "Ведомости", Forbes и "Собеседник" с указанием прямых ссылок на статьи о Керимеве от 2017 года.

Журналисты изучили аккаунт Давыдовой и обратили внимание на то, что он был зарегистрирован в 2011 году и с тех пор там было размещено в открытой новостной ленте всего 27 постов: фотографии с ребёнком, с отдыха и обновления фото профиля. На общественно-политическую тематику было сделано всего две публикации, которые были размещены 1 октября этого года и обе посвящены Керимову. Иск к Давыдовой позволил предпринимателю обратиться в Басманный суд, так как остальные ответчики подсудны трём разным судам Москвы. Заявление Керимова было зарегистрировано 2 октября и тогда же принято к производству.

Юристы "Ведомостей" называют требование Керимова необоснованным и направленным на ограничение свободы слова журналистов. Издатель газеты Михаил Нелюбин заявил, что не согласен с иском, а содержание статьи о предпринимателе было взвешенным.

"Ведомости" обратились за комментарием к представителю Керимова. На момент публикации заметки журналисты не получили ответа.