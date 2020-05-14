Швейцарская фирма из "дела Керимова" согласилась выплатить штраф

Во Франции прокуратура Ниццы заключила соглашение со швейцарской фирмой, которую обвиняли в том, что она купила виллы на мысе Антиб по заниженной стоимости - для члена Совета Федерации России Сулеймана Керимова.

Достижение договоренности подтвердил агентству France-Presse прокурор Ксавье Боном. Фирма Swiru Holding AG согласилась выплатить штраф на сумму в один миллион 400 тысяч евро. Она также уже вернула через дочернюю структуру свыше 10 миллионов евро французским налоговым органам.

Прокурор Ниццы подчеркнул, что сам Керимов ранее, в ноябре прошлого года, был переведен по делу о "пособничество в уклонении от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами" из статуса обвиняемого в статус "ассистированного свидетеля". В тот же день компании Swiru Holding AG предъявили обвинение в "соучастии в уклонении от уплаты налогов", отмечает "Французское международное радио".

Через швейцарскую фирму, в частности, был куплен самый известный из приписываемых Керимову объектов недвижимости на Лазурном берегу - вилла Hier. Прокуратура утверждала, что стоимость одной только этой виллы была занижена почти на 100 миллионов евро.

В ходе разбирательства Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года. Некоторое время он оставался под подпиской о невыезде, а затем его отпустили, и он смог вернуться в Россию. Обвинения Керимов отвергал.