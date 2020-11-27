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Поверх барьеров с Игорем Померанцевым

live Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Михаил Кузмин — композитор

Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Михаил Кузмин — композитор
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Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Михаил Кузмин — композитор

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Передача из цикла "Писатели и музыка". *** Стихи Екатерины Горбовской.*** Режиссёр-документалист Альгис Арлаускас.*** "Мои любимые пластинки" с поэтессой Полиной Барсковой.

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