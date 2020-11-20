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Предстоятель Сербской православной церкви умер от последствий COVID-19

Предстоятель Сербской православной церкви патриарх Ириней (Мирослав Гаврилович) умер утром 20 ноября в военном госпитале в Белграде. Ему было 90 лет. Он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией нового типа.

О смерти иерарха сообщила Сербская православная церковь. Президент Сербии Александр Вучич написал в своем инстаграме, что для него большая честь была знать патриарха. "Такие люди, как ты, никогда не уходят", - написал Вучич, опубликовав фотографию Иринея.

Коронавирус у предстоятеля СПЦ был обнаружен 4 ноября. За три дня до этого он возглавлял службу на отпевании митрополита Черногорского Амфилохия (Радовича), умершего 30 октября в возрасте 82 лет из-за COVID-19.

На похоронах, где был выставлен открытый гроб с телом митрополита, священники, большинство верующих, а также некоторые политики не носили маски и не соблюдали дистанцию, — рассказывает Сербская служба Радио Свобода.

Священники причащались одной лжицей, а некоторые из присутствующих целовали руку покойному. Власти Черногории выступили с резкой критикой нарушения эпидемиологических мер в ходе прощания с Амфилохием, однако не предприняли никаких мер, чтобы остановить это, вероятно, не желая обострять ситуацию в обществе.

Ириней родился в селе Видова на юго-западе Сербии в 1930 году. Он окончил богословский факультет Белградского университета и аспирантуру при богословском факультете Афинского университета, в возрасте 29 лет принял монашеский постриг. Патриархом он стал в 2010 году. Одна из двух его интронизаций состоялась в Косове под охраной миротворческих сил, на ней присутствовал президент Сербии и несколько сотен сербских официальных лиц.

Ириней был известен резкой критикой властей Черногории, обвиняя их в дискриминации живущих в стране сербов. Кроме того, он выступал против признания Православной церкви Украины, считая Украинскую православную церковь (МП) единственной каноничной на Украине.

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