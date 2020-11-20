Россиянина осудили на 13 лет за попытку передать секреты ЦРУ

Брянский областной суд приговорил россиянина Юрия Ещенко к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в попытке передачи секретных сведений о разработках вооружений ЦРУ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. Ещенко признали виновным в государственной измене.

По версии ФСБ, Ещенко будучи сотрудником организации в Мурманской области, которая обслуживала радиоэлектронные системы кораблей Северного флота, с 2015 по 2017 год копировал на работе секретные документы, намереваясь в будущем продать их США.

В начале 2019 года, как сообщили в ФСБ, Ещенко связался с ЦРУ и через несколько месяцев при попытке передать туда сведения, составляющие гостайну, был задержан.

В ходе процесса он признал вину и раскаялся.

По данным правозащитников, за последние 20 лет по делам о госизмене и шпионаже в России осудили порядка ста человек.​

В июле обвинения в госизмене были предъявлены бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей", советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову.