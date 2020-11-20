Пересчёт голосов в штате Джорджия подтвердил победу Байдена

Ручной пересчёт голосов, поданных на президентских выборах в американском штате Джорджия, подтвердил победу в этом штате кандидата от демократов Джо Байдена.

По итогам пересчёта его отрыв от президента Дональда Трампа сократился на 496 голосов. Это одна сотая процента от всех поданных в штате голосов. Этого недостаточно для того, чтобы лидерство Байдена в штате оказалось под вопросом - он по-прежнему опережает Трампа более чем на 12 тысяч голосов.

Победа Байдена в Джорджии оказалась неожиданной для многих комментаторов - хотя предвыборные опросы показывали, что демократ может претендовать в штате на успех, в Джорджии традиционно побеждают республиканцы. По ходу подсчёта голосов Трамп сначала лидировал, однако затем, по мере подсчёта бюллетеней, присланных по почте, его лидерство сокращалось. Победа Байдена стала очевидной спустя несколько дней после выборов 3 ноября.

Дональд Трамп отказался признать победу Байдена как в Джорджии, так и в ряде других штатов, где отрыв между кандидатами оказался небольшим. Он утверждает, что в ходе голосования и подсчёта голосов были допущены многочисленные нарушения, и прямо заявляет, что победил в штате. Он критиковал чиновников штата - республиканцев - утверждая, что те слишком формально подошли к подсчёту голосов. У Трампа есть право потребовать ещё одного пересчёта уже после официального сертифицирования результатов.

Накануне юристы штаба Трампа на пресс-конференции заявили, что будут продолжать оспаривать победу Байдена в нескольких штатах, включая Пенсильванию, Мичиган и Висконсин. Байден, который 7 ноября по итогам предварительных подсчётов во всех штатах был объявлен предполагаемым победителем выборов, назвал поведение Трампа безответственным. В американской традиции - признавать своё поражение на выборах, если на это указывает предварительный подсчёт голосов. Трамп, однако, продолжает настаивать на том, что выборы были сфальсифицированы. Прямых доказательств своих утверждений он не приводит.

Официально избрать нового президента должна в декабре коллегия выборщиков, в которой, по предварительным данным, у Байдена будет 306 голосов против 232 у Трампа.