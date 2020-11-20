В Минске тысячи людей пришли на прощание с Романом Бондаренко

В Минске тысячи людей в пятницу пришли на прощание с Романом Бондаренко, погибшим на прошлой неделе после жестокого избиения. В его гибели противники Александра Лукашенко обвиняют людей, связанных с властями.

По данным Белорусской службы Радио Свобода, к церкви в Минске, где прошло прощание с Бондаренко, пришли около 5 тысяч человек. Они скандировали "Жыве Беларусь", "Не забудем, не простим" и "Я выхожу" (слова Бондаренко перед тем, как выйти во двор, чтобы попытаться остановить налётчиков).

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