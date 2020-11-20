В Минске тысячи людей пришли на прощание с Романом Бондаренко

В Минске тысячи людей в пятницу пришли на прощание с Романом Бондаренко, погибшим на прошлой неделе после жестокого избиения. В его гибели противники Александра Лукашенко обвиняют людей, связанных с властями.
По данным Белорусской службы Радио Свобода, к церкви в Минске, где прошло прощание с Бондаренко, пришли около 5 тысяч человек. Они скандировали "Жыве Беларусь", "Не забудем, не простим" и "Я выхожу" (слова Бондаренко перед тем, как выйти во двор, чтобы попытаться остановить налётчиков).
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- 31-летний минчанин в ночь на 12 ноября вступил в конфликт с группой людей в масках, которые пытались уничтожить протестную символику во дворе, получившем неофициальное название "Площадь перемен". Его схватили и увезли в неизвестном направлении. Затем он оказался в РУВД, откуда его отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой. На следующий день Бондаренко умер.
- Генпрокуратура расследует его гибель, однако уголовное дело официально так и не возбуждено. Представители властей, включая Александра Лукашенко, называют смерть результатом бытовой ссоры и утверждают, что Бондаренко был пьян. Медики это отрицают. Против врача, который передал прессе документы о медобследовании Бондаренко, возбудили уголовное дело.
- 15 ноября в Минске и других городах прошли акции памяти Бондаренко, милиция жёстко их разогнала, возникший на "Площади перемен" народный мемориал был разобран.
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