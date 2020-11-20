Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Минске тысячи людей пришли на прощание с Романом Бондаренко

Прощание с Романом Бондаренко

В Минске тысячи людей в пятницу пришли на прощание с Романом Бондаренко, погибшим на прошлой неделе после жестокого избиения. В его гибели противники Александра Лукашенко обвиняют людей, связанных с властями.

По данным Белорусской службы Радио Свобода, к церкви в Минске, где прошло прощание с Бондаренко, пришли около 5 тысяч человек. Они скандировали "Жыве Беларусь", "Не забудем, не простим" и "Я выхожу" (слова Бондаренко перед тем, как выйти во двор, чтобы попытаться остановить налётчиков).

Больше фото и видео - на сайте Белорусской службы Свободы.

  • 31-летний минчанин в ночь на 12 ноября вступил в конфликт с группой людей в масках, которые пытались уничтожить протестную символику во дворе, получившем неофициальное название "Площадь перемен". Его схватили и увезли в неизвестном направлении. Затем он оказался в РУВД, откуда его отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой. На следующий день Бондаренко умер.
  • Генпрокуратура расследует его гибель, однако уголовное дело официально так и не возбуждено. Представители властей, включая Александра Лукашенко, называют смерть результатом бытовой ссоры и утверждают, что Бондаренко был пьян. Медики это отрицают. Против врача, который передал прессе документы о медобследовании Бондаренко, возбудили уголовное дело.
  • 15 ноября в Минске и других городах прошли акции памяти Бондаренко, милиция жёстко их разогнала, возникший на "Площади перемен" народный мемориал был разобран.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG