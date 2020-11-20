Россия будет предлагать вид на жительство за инвестиции

Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции в российскую экономику. Стоимость программы начнётся от 10 миллионов рублей. По идее ведомства выдача видов на жительство должна способствовать созданию высокопроизводительных рабочих мест.

Вид на жительство в упрощённом порядке будет даваться за инвестиции в собственное предприятие с наёмными работниками-гражданами России, инвестиции в 15 млн рублей в российскую компанию, существующую не менее трёх лет, уплатившую минимум шесть миллионов рублей налогов, покупку недвижимости или государственных облигации на сумму не менее 30 миллионов рублей, пишет газета "Известия", в распоряжении которой оказался законопроект. При вложении 50 миллионов рублей компания может быть иностранной, но работающей в России.

Недвижимость за 30 млн рублей, то есть примерно за 400 тысяч долларов, это в шесть раз выше затрат по переезду всей семьи, например, в Великобританию по действующим в стране программам, отмечает одна из экспертов, опрошенных газетой. Более дешёвые программы существуют, например, в Греции и Латвии. Российский ВНЖ оценён недешево, а его плюсы неочевидны, отмечают другие эксперты.

ВНЖ позволит иностранцу жить на территории России, зарегистрироваться в системе ОМС, обладателю не нужно получать патент или разрешение на работу в России. Кроме того, ему разрешён безвизовый въезд в те же страны, куда можно въезжать российским гражданам. При этом иностранец с ВНЖ в России подпадает под декларирование всех счетов и вкладов в зарубежных банках, отмечает The Bell. А в последнем рейтинге свободы перемещения с паспортами разных стран Россия находится на 48 месте — ниже Украины и Молдавии.