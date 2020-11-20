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У "Лосиного острова" строят хорду. "Гринпис" обратился в прокуратуру

Национальный парк "Лосиный остров"

"Гринпис России" попросил Генпрокуратуру проверить законность начатых на этой неделе в Москве работ по строительству последнего участка автомобильной Северо-Восточной хорды (СВХ), который должен связать Открытое и Ярославское шоссе.

Как сообщает "Коммерсантъ", экологи обращают внимание прокуратуры на то, что участки, по которым пройдёт дорога, только в августе перестали входить в состав национального парка "Лосиный остров" без законных оснований, так что власти Москвы теперь утверждают, что строительство хорды никак не затронет парк.

В письме "Гринписа" генпрокурору Игорю Краснову говорится: "Есть основания полагать, что строительство СВХ начато в нарушение федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях". "Коммерсантъ" ранее писал, что прилегающие к участку будущего строительства территории "Лосиного острова" в августе в государственном реестре недвижимости неожиданно перестали значиться как земли нацпарка. При этом в Минприроды говорят, что не принимали никаких документов, меняющих границы парка.

Северо-Восточная хорда – 35-километровая автомагистраль, которая должна связать трассу Москва – Санкт-Петербург и Косинскую эстакаду на востоке Москвы. Большая часть этой дороги уже построена. В мэрии Москвы утверждают, что строительство последнего участка началось после получения всей разрешительной документации.

  • В последние годы экологи и активисты нередко противостояли попыткам изменения границ "Лосиного острова" – крупнейшего природного национального парка в границах Москвы. Одна из последних подобных историй – протесты против строительства новой трассы, дублёра Щелковского шоссе. Экологам удалось добиться того, чтобы дорогу не прокладывали через "Лосиный остров", но теперь грозит массовая вырубка леса в Балашихе.
  • Ранее российское отделение организации "Гринпис" обратилось к депутатам Госдумы с просьбой отклонить законопроект об изменении границ национальных парков. Он был внесён в Госдуму 17 июня депутатами "Единой России". Экологи связали инициативу с застройкой крупнейшего парка Москвы "Лосиный остров" и протестами местных жителей, которые стали массово обращаться в суды.

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