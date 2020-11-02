Жители Москвы и Подмосковья (Измайлово и Балашихи) объединяются, чтобы протестовать против новой трассы, дублера Щелковского шоссе. Ранее экологам удалось добиться того, чтобы дорогу не прокладывали через национальный парк "Лосиный остров". При этом новый разрабатываемый проект приведет к массовым вырубкам леса в Балашихе и направит потоки машин под окна жилых домов. Чиновники утверждают, что согласованного варианта прокладывания трассы пока нет.

Варианты разгрузки

В конце сентября в соцсетях появился план возможной новой дороги – дублера Щелковского шоссе. На Щелковском шоссе постоянно возникают пробки, но на выезде из Москвы оно застроено частными домами вплотную к дороге: выкупать дома у их владельцев может оказаться слишком дорого.

С начала 2010-х годов обсуждается идея дублера Щелковского шоссе, в течение нескольких лет в качестве основного варианта рассматривалось строительство дороги через "Лосиный остров" – крупнейший лесной участок на территории Москвы. "Лосиный остров" имеет статус национального парка. Минприроды России не согласилось проложить дорогу за счет вырубки леса на его территории.

Замминистра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова заявила на общественных слушаниях комитета Госдумы по природным ресурсам, что из-за отказа строить дорогу через "Лосиный остров", под дублер Щелковского шоссе придется вырубить вместо 41 гектара леса 180 гектар. "Вырубим, птиц и зверей станет меньше, Балашиху зажмем поближе в транспортные коридоры", – говорила чиновница.

Затем жители Балашихи заметили рабочих, производящих земляные работы. Ими оказались сотрудники ООО "Меридиан", партнера компании "ВТМ Дорпроект". "ВТМ Дорпроект" ранее получил от Росавтодора заказ на проектирование дублера Щелковского шоссе. Муниципальный депутат из Измайлово Надежда Загордан рассказала Радио Свобода, что местные активисты получили карты, которые использует "Меридиан" (есть в распоряжении Радио Свобода), и карты подтверждают информацию о строительстве восьмиполосного дублера Щелковского шоссе через Балашиху.

Под окнами, за счет леса

Жители и подмосковной Балашихи, и московского Измайлово объединились, чтобы протестовать против проекта новой дороги. В конце октября в Балашихе прошла встреча жителей, на которой обсуждались способы борьбы с проектом дублера, в Балашихе и Измайлово активисты распространяют листовки.

Планируется небольшая вырубка в Измайловском парке – для дороги, соединяющей дублер шоссе с улицами Измайлово и строительства развязки на МКАДе. Ранее Измайлово не было связано с Балашихой автодорогой. Теперь же часть автомобильного потока с Щелковского шоссе переместится в Измайлово.

"От трафика в Балашиху нас спасает то, что мы не имеем прямого выхода на МКАД. При этом в Генплане Москвы предусмотрена другая дорога из Измайлово в Балашиху, также с развязкой на МКАДе. От Измайловского парка и так постоянно отрезают куски, если это продолжится, его весь застроят", – рассказывает Надежда Загордан.

Активист инициативной группы из Балашихи Александр Рыбаков отметил в беседе с Радио Свобода, что лесопарк в его городе, часть которого могут вырубить из-за новой дороги, ранее хотели присоединить к национальному парку:

"Лосиный остров и Озерное лесничество – неразделимая зона. Лоси переходят Щелковское шоссе, гуляют вплоть до Люберец. Стоят знаки "Осторожно, лоси". Здесь много кабанов, барсуков, краснокнижных видов растений. Многие москвичи переходят через МКАД кататься здесь на велосипедах, собирать грибы и ягоды".

В случае строительства новой трассы через Балашиху под угрозой сноса оказываются гаражные и садовые кооперативы, восьмиполосная дорога пройдет через центр города, вплотную к жилым домам и детским садам. Проект трассы затрагивает бывший полигон Института органической химии, на котором тестировалось ракетное топливо, и могут быть экологически небезопасные захоронения.

Активисты предполагают, что возможные лоббисты новой дороги – строительные компании.

"Если все же попытаться расширить Щелковское шоссе, там ничего нового не построишь. А вдоль новой дороги можно построить офисы, жилье. Транспортная проблема, таким образом, не решится никак", – говорит Загордан.

Рыбаков отмечает, что вариант дороги через Балашиху – далеко не единственный возможный. В прошлые годы предлагалось ещё минимум 12 вариантов дублера Щелковского шоссе.

Убрать под землю

"Если вы о тех публикациях, что [дублер Щелковского шоссе] пойдет через Балашиху и Измайлово, у нас такой информации нет. Мы не знаем, откуда это люди взяли. Если появятся какие-то проекты, информация будет опубликована на сайте префектуры в разделе публичных слушаний", – заявили Радио Свобода в пресс-службе префектуры Восточного административного округа Москвы.

Получить комментарии от администрации Балашихи и компании "ВТМ Дорпроект" не удалось.

"На сегодняшний день подрядной организацией проведены транспортно-экономические, инженерно-экологические, геодезические и гидрометеорологические изыскания. В рамках обоснования инвестиций в настоящее время прорабатываются варианты прохождения трассы, будут определены места проектирования транспортных развязок, основные характеристики, принципиальные архитектурно-художественные, технологические, конструктивные и объёмно-планировочные решения, а также сроки и этапы строительства", – сообщили Радио Свобода в пресс-службе Росавтодора.

В госкомпании отмечают, что проект может быть скорректирован, а трассу хотят сделать "максимально безопасной и комфортной как для автовладельцев, так и для жителей близлежащих населённых пунктов".

"Да, мы считаем, что вариант через Балашиху более экологичный, чем вариант с вырезанием куска из Лосиного острова. Хотя, возможно, с точки зрения воздействия на здоровье людей он не очень хороший. Любая магистраль радости в жизни людям не добавляет", – говорит эксперт "Гринпис" Михаил Крейдлин.

Крейдлин отмечает, что "конфликтные участки" трассы можно было бы прокладывать, копая туннели – "тогда все негативные вопросы будут убраны под землю":

"К варианту с "Лосиным островом" можно было бы тоже вернуться, если пройти этот участок под землей. Технологически это возможно: если бы стояла задача не создать прецедент вырезания земли из национального парка или распилить бюджетные средства на дорогу. Если бы действительно хотели решить проблему пробок на Щелковском шоссе с минимальными экологическими издержками".

По мнению эколога, прокладка трассы через "Лосиный остров" открыла бы путь и для его дальнейшей застройки, и для вырезания земель из национальных парков в других регионах России.