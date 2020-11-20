Прокуратура Швейцарии может закрыть дело, связанное с Магнитским

В Швейцарии прокуратура близка к закрытию дела о возможном отмывании денег, которое расследовал в России расследовал юрист Сергей Магнитский, умерший в 2009 году в московском СИЗО. Об этом сообщает Bloomberg.

Магнитский утверждал, что раскрыл мошенническую схему по выводу из российского бюджета по меньшей мере 230 миллионов долларов. Утверждалось, что в ней участвовали высокопоставленные представители ряда российских ведомств. После гибели Магнитского с этими утверждениями выступает глава фонда Hermitage Capital, с которым сотрудничал Магнитский - Билл Браудер. Он был одним из инициаторов принятия в США, а затем в ряде других стран так называемых законов Магнитского - о санкциях против нарушителей прав человека в России и других странах. Браудер, как и многие знакомые с делом общественные деятели и правозащитники, считает виновниками смерти Магнитского российские власти - он подвергался в СИЗО жестокому обращению и не получал необходимого лечения.

Именно из письма швейцарской прокуратуры Браудер узнал о скором закрытии дела. Согласно письму, прокуратура намерена к 8 декабря закрыть расследование, поскольку лица, предположительно причастные к отмыванию денег, не установлены. При этом прокуратура конфискует до 4 миллионов долларов с ранее арестованных банковских счетов, связанных с компаниями, контролируемыми, как утверждается, российскими чиновниками, причастными к "делу Магнитского".

Браудер категорически не согласен с закрытием дела. Он обвинил швейцарскую прокуратуру в "капитуляции перед Россией".

Bloomberg напоминает историю одного из сотрудников швейцарского ведомства, который в 2019 году получил условный срок по обвинению в коррупции. "Новая газета" публиковала подробности этого дела, основанные на судебных документах. Согласно материалам, советник главы швейцарской прокуратуры Винценц Шнелль в период с 2014-го по 2017 годы неоднократно неформально ездил в Россию, где вместе с высокопоставленными сотрудниками российской прокуратуры, в том числе с ныне покойным заместителем генпрокурора Саком Карапетяном, участвовал в незаконной охоте на Камчатке, отдыхал в Ярославской области, ужинал в ресторанах и принимал подарки.

Генпрокурор Швейцарии в этом году был отправлен в отставку, его признали ответственным за провал расследования коррупции в международном футболе.