Обвинение просит для Александра Шестуна 20 лет лишения свободы

Гособвинение на процессе по делу бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна потребовало приговорить его к 20 годам колонии строгого режима.

Шестуна обвиняют в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере. Как сообщила ТАСС его супруга Юлия, в ходе прений сторон прокуратура также попросила суд в Подольске назначить Шестуну штраф в размере 50 миллионов рублей, а также взыскать с него еще 64 миллиона рублей.

Рассматривать дело против Александра Шестуна по существу Подольский городской суд начал в марте. Сам экс-чиновник находится под стражей с лета 2018 года. Шестун отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным.

До ареста Александр Шестун отправлял обращение на имя президента России Владимира Путина, в котором заявлял, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия и угрожают сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста местных жителей.

Находясь в СИЗО, обвиняемый неоднократно жаловался на пытки и издевательства. В знак протеста он несколько раз объявлял голодовки.