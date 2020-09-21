Суд запретил Шестуну участвовать в судебном процессе по его делу 

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, который уже больше двух лет находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, удалили из судебного процесса по его уголовному делу, сообщает "Интерфакс".

Согласно решению судьи Подольского городского суда Татьяны Юферовой, которая удовлетворила ходатайство прокуратуры, Шестун не сможет присутствовать ни при допросе свидетелей, ни при прении сторон - он сможет выступить только с последним словом.

По утверждению адвоката обвиняемого Людмилы Сметаниной, никаких нарушений в ходе процесса её подзащитный не допускал, и постановление суда ничем не мотивировано. "Оглашая постановление, судья указала, что по ходатайству Шестуна он будет возвращен в зал при устранении причин удаления, однако каких именно – не разъяснила", - рассказала Сметанина.

Защита экс-главы Серпуховского района считает произошедшее нарушением права подсудимого на справедливое разбирательство, предусмотренное Европейской конвенцией по правам человека, и собирается его обжаловать.