Суд запретил Шестуну участвовать в судебном процессе по его делу 

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, который уже больше двух лет находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, удалили из судебного процесса по его уголовному делу, сообщает "Интерфакс".
Согласно решению судьи Подольского городского суда Татьяны Юферовой, которая удовлетворила ходатайство прокуратуры, Шестун не сможет присутствовать ни при допросе свидетелей, ни при прении сторон - он сможет выступить только с последним словом.
По утверждению адвоката обвиняемого Людмилы Сметаниной, никаких нарушений в ходе процесса её подзащитный не допускал, и постановление суда ничем не мотивировано. "Оглашая постановление, судья указала, что по ходатайству Шестуна он будет возвращен в зал при устранении причин удаления, однако каких именно – не разъяснила", - рассказала Сметанина.
Защита экс-главы Серпуховского района считает произошедшее нарушением права подсудимого на справедливое разбирательство, предусмотренное Европейской конвенцией по правам человека, и собирается его обжаловать.
- Александра Шестуна арестовали в июне 2018 года, обвинив в передаче участков земли под строительство торговых центров в обход закона и по заниженной стоимости. Его судят сразу по четырём статьям уголовного кодекса: "Мошенничество в особо крупном размере", "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "Незаконная предпринимательская деятельность" и "Получение взятки в особо крупном размере". Бывший чиновник вину не признаёт и считает дело против него заказным и политически мотивированным.
- Находясь в СИЗО, Шестун неоднократно жаловался на пытки и издевательства. В знак протеста он трижды объявлял голодовки, которые прерывались, когда арестованного переводили в реанимацию больницы следственного изолятора. Предпоследняя голодовка Шестуна делилась 223 дня. Сообщалось, что его состояние было близко к критическому. Решение прекратить голодовку арестованный объяснил просьбой Европейского суда по правам человека, который принял к рассмотрению его жалобу.
- Новую голодовку Шестун объявил в конце июля и держит её до сих пор. Защита обвиняемого утверждает, что из-за плохого самочувствия он уже не может самостоятельно передвигаться - на последнее судебное заседание конвой доставил подсудимого на стуле.
- До ареста Шестун отправлял обращение на имя президента Владимира Путина, в котором заявлял, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия и угрожают сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста местных жителей.
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