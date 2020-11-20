Суд отказал провизору в иске к изданию "Проект"о защите частной жизни

Нагатинский районный суд Москвы 20 ноября "полностью отказал" в удовлетворении иска о защите частной жизни, который был подан москвичкой к изданию "Проект" и журналистке Анастасии Куц. Интересы Куц представляла юрист Центра защиты прав СМИ Екатерина Шмыгина.

Поводом для судебного разбирательства стала публикация "Не все в белом. Репортаж о том, как опасные люди попадают в медицинские профессии". В нём, в частности, рассказывалась история истицы, которая в 90-х годах была осуждена за отравление четырёх человек, а после освобождения работала в аптеках. Провизор посчитала, что журналистка и издание незаконно распространили информацию о её частной жизни, и подала в суд иск, в котором потребовала обязать ответчиков удалить публикацию, а также выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, компенсировать расходы на представителя и госпошлину (более ста тысяч рублей) и запретить изданию и журналистке распространять информацию о её частной жизни. Суд полностью отказал в удовлетворении всех этих требований, признав, что информация была распространена законно.

Центр защиты прав СМИ распространил в связи с решением суда комментарий своего юриста Екатерины Шмыгиной:

"Мы считаем, что решение суда взвешенное и абсолютно правильное. Во-первых, сама истица сделала сведения, распространение которых оспаривала в суде, общедоступными. Ранее она опубликовала их на открытой странице в соцсети "Одноклассники", где прочитать об этом могли все желающие. Во-вторых, публикация в целом не была посвящена её личности. В материале описывалась ситуация, которая складывается в медицине. Через истории конкретных людей журналистка Анастасия Куц рассказала о проблемах в сфере здравоохранения. Эта информация, безусловно, является общественно значимой, и люди должны иметь право знать об этих проблемах и иметь возможность обсуждать их".