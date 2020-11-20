Суд в Москве заочно арестовал блогера из Тюмени Алексея Кунгурова

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал тюменского блогера Алексея Кунгурова, которого обвиняют в призывах к террористической деятельности и возбуждении ненависти либо вражды.

По информации пресс-службы суда, Кунгурову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроков на два месяца – с момента экстрадиции на российскую территорию.

Блогер рассказал "МБХ Медиа", что еще год назад уехал из России и не планирует возвращаться. Новое обвинение он связывает со своим постом в "Живом журнале" за прошлый год.

Это уже второе уголовное дело в отношении Алексея Кунгурова. В 2016 году Тюменский областной суд признал его виновным в оправдании терроризма за один из его постов в "Живом журнале" с критикой военной операции российских войск в Сирии. Блогера приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. "Мемориал" признал тогда Кунгурова политзаключённым. По данным правозащитников, он был первым блогером в России, осуждённым по этой статье.

По сведениям ТАСС, Алексей Кунгуров переехал из России на Украину.