Школьников в Канске обвинили в создании террористического сообщества

В городе Канск Красноярского края трёх учеников 9 класса обвиняют в создании террористического сообщества. Об этом сообщает Baza. Изданию стали известны подробности истории, которая началась с задержания летом нынешнего года 14-летних подростков за расклейку листовок в поддержку арестованного аспиранта Азата Мифтахова.

Как сообщается, расследуя это дело, сотрудники ФСБ получили доступ к чату, в котором школьники обсуждали анархизм и критиковали спецслужбы. Они также, как сообщается, построили в онлайн-игре Minecraft "здание ФСБ" и собирались его "взорвать".

На допросе с участием государственного адвоката двое из задержанных, как пишет Baza, "под давлением, угрозами и обещаниями" признали вину по статье о "Прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", после чего были отправлены под домашний арест. Третий вину не признал и был отправлен в СИЗО.

Впоследствии статью переквалифицировали на более тяжкую — "Организация террористического сообщества и участие в нём". Родные подростков уверены, что следствие пытается сфабриковать дело, подобное делу "Нового величия". Подросткам грозит до 10 лет лишения свободы (это максимальное наказание для несовершеннолетних).

По данным ФСБ, школьники готовились к террористической деятельности с октября 2019 года, изучая экстремистскую литературу и просматривая фильмы об изготовлении взрывчатки, а также отрабатывая навыки в заброшенных зданиях и на пустырях. Какие именно теракты, помимо "взрыва" в Minecraft, они намеревались совершить - неизвестно.