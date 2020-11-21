Школьников в Канске обвинили в создании террористического сообщества

В городе Канск Красноярского края трёх учеников 9 класса обвиняют в создании террористического сообщества. Об этом сообщает Baza. Изданию стали известны подробности истории, которая началась с задержания летом нынешнего года 14-летних подростков за расклейку листовок в поддержку арестованного аспиранта Азата Мифтахова.
Как сообщается, расследуя это дело, сотрудники ФСБ получили доступ к чату, в котором школьники обсуждали анархизм и критиковали спецслужбы. Они также, как сообщается, построили в онлайн-игре Minecraft "здание ФСБ" и собирались его "взорвать".
На допросе с участием государственного адвоката двое из задержанных, как пишет Baza, "под давлением, угрозами и обещаниями" признали вину по статье о "Прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", после чего были отправлены под домашний арест. Третий вину не признал и был отправлен в СИЗО.
Впоследствии статью переквалифицировали на более тяжкую — "Организация террористического сообщества и участие в нём". Родные подростков уверены, что следствие пытается сфабриковать дело, подобное делу "Нового величия". Подросткам грозит до 10 лет лишения свободы (это максимальное наказание для несовершеннолетних).
По данным ФСБ, школьники готовились к террористической деятельности с октября 2019 года, изучая экстремистскую литературу и просматривая фильмы об изготовлении взрывчатки, а также отрабатывая навыки в заброшенных зданиях и на пустырях. Какие именно теракты, помимо "взрыва" в Minecraft, они намеревались совершить - неизвестно.
- Азат Мифтахов был арестован в 2019 году по подозрению в изготовлении взрывчатки. Впоследствии предъявили другое обвинение - в нападении на офис "Единой России". Сейчас его обвиняют в "хулиганстве", аспирант по-прежнему находится в СИЗО. Мифтахов заявлял о пытках.
- В 2018 году 17-летний анархист Михаил Жлобицкий взорвал себя в здании ФСБ по Архангельской области. Кроме Жлобицкого, погибших не было, однако дело квалифицировали как теракт, несколько человек были осуждены по обвинению в оправдании терроризма за комментарии о взрыве. Некоторые получили реальные сроки.
- ФСБ инициировала два громких дела о создании экстремистских организаций (впоследствии запрещённых в РФ) - "Сети" и "Нового величия" - участники которых, как утверждается, готовили акты насилия против представителей государства или вынашивали планы переворота. Обвиняемые, большинство из которых - молодые люди или подростки - были приговорены, как правило, к различным срокам заключения.ю Сами обвиняемые называют дела сфабрикованными.
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