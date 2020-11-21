Путин до и после президентства. Правосудию не по зубам. Легкой жизни у оппозиции не будет: иностранный агент или пикетчик в автозаке. Twitter, Facebook и YouTube под прицелом Госдумы и партии власти. Остались ли деньги у россиян в эпоху пандемии, если да – куда их вложить?
Итоги недели подводит Мумин Шакиров с предпринимателем Дмитрием Потапенко, политиком Дмитрием Гудковым, депутатом ГД (фракция "Единая Россия") Александром Хинштейном и интернет-омбудсменом РФ Дмитрием Мариничевым.
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