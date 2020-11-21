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Грани времени

Неподсудный Путин и 20 миллионов нищих россиян. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин на встрече с народом

Путин до и после президентства. Правосудию не по зубам. Легкой жизни у оппозиции не будет: иностранный агент или пикетчик в автозаке. Twitter, Facebook и YouTube под прицелом Госдумы и партии власти. Остались ли деньги у россиян в эпоху пандемии, если да – куда их вложить?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с предпринимателем Дмитрием Потапенко, политиком Дмитрием Гудковым, депутатом ГД (фракция "Единая Россия") Александром Хинштейном и интернет-омбудсменом РФ Дмитрием Мариничевым.

Видеоверсия программы

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