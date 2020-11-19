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Лицом к событию

Путин болен: страхом перемен?

Валерий Соловей в эфире Радио Свобода

После принятия Думой законов о праве Владимира Путина идти еще на 2 президентских срока, об абсолютной неприкосновенности экс-президента и о месте пожизненного сенатора для бывшего главы государства в «парламент» хлынул целый поток новых запретительных инициатив. Якобы от депутатов.

Депутат-единоросс Дмитрий Вяткин предложил изменить закон о собраниях и митингах, запретив очереди к одиночным пикетам, например. Ужесточаются закон об иностранных агентах. Опять хотя ими объявлять физических лиц по произвольной процедуре. иностранными агентами можно будет признавать граждан, занимающихся политической деятельностью. Клеймом «агентов» грозят и кандидатам в депутаты. Памфиловскому ЦИКу хотя дать право блокировать некую незаконную агитацию в интернете. В Госдуму внесли законопроект, запрещающий заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей.

А в элите происходит новая чистка. Задержаны аудитор Счетной палаты, бывший министр и губернатор Михаил Мень и вице-премьер правительства Московской области Дмитрий Куракин, считающийся креатурой Сергея Шойгу. Арестован мэр Томска Иван Кляйн. Глава Мордовии Владимир Волков неожиданно ушел в отставку...

«Авторитаризацию» путинского авторитаризма обсуждают политолог Валерий Соловей и депутат Мосгордумы Михаил Тимонов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 19 ноября в 19 часов.

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