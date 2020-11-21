Лавров, Шойгу и другие министры РФ посетили Армению

Ереван в субботу посетила российская правительственная делегация. В её составе были министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МЧС Евгений Зиничев и ещё несколько министров.

Шойгу и Лавров провели отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Главной темой была ситуация в Нагорном Карабахе, где размещены российские миротворцы.

Как сообщает Армянская служба Радио Свобода (Радио Азатутюн), на встрече с Шойгу Пашинян сказал, что во время войны в Нагорном Карабахе Армения "всегда чувствовали поддержку Российской Федерации, президента РФ, премьер-министра РФ" и поддержку лично Шойгу.

Пашинян выступил за расширение военно-технического сотрудничества с Россией, а отношения с ней описал как "стратегическое сотрудничество, дружбу и братство".

Шойгу на встрече сказал, что Россия завершила переброску своих военных в Карабах. На встрече Пашиняна с Лавровым обсуждалось, как сообщается, возвращение беженцев в регион.

Из Армении российские представители направились в Азербайджан.