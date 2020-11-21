Лавров, Шойгу и другие министры РФ посетили Армению

Ереван в субботу посетила российская правительственная делегация. В её составе были министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МЧС Евгений Зиничев и ещё несколько министров.
Шойгу и Лавров провели отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Главной темой была ситуация в Нагорном Карабахе, где размещены российские миротворцы.
Как сообщает Армянская служба Радио Свобода (Радио Азатутюн), на встрече с Шойгу Пашинян сказал, что во время войны в Нагорном Карабахе Армения "всегда чувствовали поддержку Российской Федерации, президента РФ, премьер-министра РФ" и поддержку лично Шойгу.
Пашинян выступил за расширение военно-технического сотрудничества с Россией, а отношения с ней описал как "стратегическое сотрудничество, дружбу и братство".
Шойгу на встрече сказал, что Россия завершила переброску своих военных в Карабах. На встрече Пашиняна с Лавровым обсуждалось, как сообщается, возвращение беженцев в регион.
Из Армении российские представители направились в Азербайджан.
- Боевые действия в Нагорном Карабахе, которые начались в конце сентября, были остановлены 10 ноября после того, как Армения и Азербайджан достигли договорённостей о перемирии при посредничестве России. Азербайджан добился успеха, вернув под свой контроль ряд районов по периметру Нагорного Карабаха, а также часть самого Карабаха с городом Шуша. Россия неоднократно заявляла, что окажет военную помощь Армении, своему союзнику по ОДКБ, только если непосредственно территория этой страны подвергнется нападению - чего не произошло.
- Оппозиция в Армении требует отставки Пашиняна, заявляя, что соглашения, которые он подписал, невыгодны для страны. Участники уличных акций обвиняют премьера в "предательстве". Некоторые критикуют и Россию.
- Ряд видных российских комментаторов, лояльных Кремлю - в том числе и главный редактор RT Маргарита Симоньян - на протяжении всего конфликта и после его завершения критикуют Пашиняна, утверждая, что он проводил недружественную России политику, которая и привела к поражению в Карабахе. При этом президент Владимир Путин, комментируя недавно события в Нагорном Карабахе, сказал, что премьер Армении защищал интересы своей страны.
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