В Ереване протестующие продолжили перекрывать трассы, их задерживают

Полиция в Ереване задержала в пятницу не менее 25 участников протестов с требованием отставки премьера Никола Пашиняна.

Протестующие в очередной раз начали перекрывать своими автомобилями проезжую часть ряда центральных улиц. В частности, по сведениям местных СМИ, был перекрыт проспект Маштоца.

Участники акции заявляют, что таким образом выражают свой протест против подписанного Пашиняном с лидерами Азербайджана и России трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

Акции протеста 20 ноября проходят и во втором по величине городе Армении Гюмри, передаёт агентство "Интерфакс".

Также в пятницу стало известно о новых назначениях в Армении на должности министров обороны, МЧС и труда, сообщает Армянская служба Радио Свобода. Новым главой оборонного ведомства стал главный военный советник Пашиняна Вагаршак Арутюнян. После прихода к власти в 2019 году Пашинян восстановил Арутюняна в звании генерал-лейтенанта.

На фоне нынешнего политического кризиса в Армении в отставку ушли сразу несколько министров. Сам Никол Пашинян заявил, что покидать пост не намерен. Как отмечает РБК, 18 ноября он опубликовал план реформ в стране, по которому намерен отчитаться через полгода.

Протесты с требованием отставки Пашиняна вспыхнули в Армении в ночь на 10 ноября, когда стало известно о заключённом президентами Азербайджана, России и премьером Пашиняном соглашении о прекращении боевых действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. По этому документы, воюющие стороны остаются на занимаемых позициях. Таким образом, Азербайджану переходят значительные территории, которые ранее контролировала армянская сторона.

По словам Пашиняна, армия условия соглашения поддержала. Армянский премьер назвал документ болезненным для страны, но подчеркнул, что другого выбора у него не было. Сторонники оппозиции, которая сейчас добивается смены правительства, восприняли трёхсторонние договорённости по Карабаху как предательство.