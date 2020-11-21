"Я вашего Путина тоже порву"

В Петербурге полиция провела проверку в здании совета муниципального образования "Смольнинский" в связи с разорванным "портретом главнокомандующего". В этом совете конфликтуют независимые депутаты и единороссы. В частности, конфликт выражался в том, что независимые депутаты снимали со стены портрет Путина и вешали портрет Пушкина, а единороссы возвращали Путина обратно. Когда портрет Пушкина внезапно пропал, один из депутатов порвал портрет Путина. Полиция приехала очень быстро.