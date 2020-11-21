Россия запретила въезд 25 представителям Великобритании

Россия запретила въезд на свою территорию 25 представителям Великобритании. Об этом заявила в субботу представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, речь идёт об ответе на введённые ранее британскими властями санкции против 25 российских официальных лиц по "делу Магнитского". Захарова назвала эти санкции "попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия".

Список россиян, попавших под санкции Лондона, был опубликован в начале июля. В него включены люди, которых Британия считает причастными к уголовному преследованию и гибели в СИЗО Москвы юриста Сергея Магнитского в 2009 году. В списке, в частности, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и судья Алексей Криворучко. Это первые санкции, введённые Великобританией против иностранных граждан после её выхода из ЕС.

Список британских граждан, попавших под российские санкции, не опубликован.

Также в субботу стало известно, что президент России Владимир Путин продлил до конца 2021 года срок действия так называемых контрсанкций – эмбарго на поставку в Россию ряда продуктов питания из стран ЕС и других государств, которые ввели против Москвы санкции за аннексию Крыма и вмешательство в дела Украины. "Контрсанкции" действуют с 2014 года. Попавшие под санкции продукты предписано уничтожать – их сжигают, давят бульдозерами, ликвидируют иным способом.