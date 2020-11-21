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"Нам врут постоянно перед выборами"

"Нам врут постоянно перед выборами"
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"Нам врут постоянно перед выборами"

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В Петербурге молодежное движение "Весна" провело уличную театрализованную акцию против очередного повышения цен на проезд в метро. Активисты решили "построить" свое метро, поскольку городское теперь "не всем по карману". По мнению участников акции, общественный транспорт получает недостаточно субсидий из городского бюджета, средства расходуются непрозрачно, поэтому перед повышением цен необходим независимый аудит. Активисты отмечают, что рост тарифов значительно обгоняет инфляцию. Проезд в метро подорожает с 55 рублей до 60. За последние шесть лет стоимость поездки в петербургском метро выросла вдвое.

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