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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Звездочеты

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Звездочеты
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. Звездочеты

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Две беседы с книжниками. Петербуржец Сергей Чистобаев описывает каждую советскую детскую книжку, выпущенную начиная с 1945 года. Давид Аранс в Вашингтоне делает то же самое с каждой эмигрантской книгой. И те, и другие стали очень большой редкостью. Это открытие целых миров, и это огромный, кропотливый труд людей, влюбленных в свою тему и в русскую культуру.

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