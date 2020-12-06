Поверх барьеров с Иваном Толстым. Звездочеты

Две беседы с книжниками. Петербуржец Сергей Чистобаев описывает каждую советскую детскую книжку, выпущенную начиная с 1945 года. Давид Аранс в Вашингтоне делает то же самое с каждой эмигрантской книгой. И те, и другие стали очень большой редкостью. Это открытие целых миров, и это огромный, кропотливый труд людей, влюбленных в свою тему и в русскую культуру.