Великобритания и Канада заключили "переходное" торговое соглашение

Великобритания и Канада заключили временное торговое соглашение, которое гарантирует плавный переход от торговли "до" Брекзита - к двусторонним торговым отношениям "после" Брекзита. Соглашением предусмотрено, что оба государства продолжат сотрудничать друг с другом на основе имеющегося соглашения (когда Британия рассматривалась как часть ЕС) - в период разработки двустороннего договора.

Британское правительство заявило, что объём товарооборота с Канадой в настоящее время составляет 22 с половиной миллиарда евро, и оба государства согласились начать в следующем году взаимные переговоры о достижении "более амбициозных" целей.

Переходный период от членства в ЕС к самостоятельному статусу между Соединённым Королевством и Европейским союзом завершается 31 декабря. Это означает, что Великобритания в дальнейшем не будет включена в соглашения, которые заключаются Европейским союзом с другими государствами.

Британское правительство заявляет, что способность к заключению двусторонних соглашений с другими государствами - это одно из главных преимуществ Брекзита. В Лондоне делают ставку на то, что выгода от двусторонней торговли с США, Индией и другими крупными мировыми партнёрами - превзойдёт негативный эффект от ужесточния отношений с ЕС. До Брекзита доля внешней торговли Великобритании с ЕС составляла 47 процентов от общего объёма её внешней торговли.