Малофеев создал движение "Царьград". В руководстве - Глазьев и Дугин

Бизнесмен Константин Малофеев, известный, в частности, своей ролью в аннексии Крыма и событиях 2014 года на Украине, объявил о создании общественного движения "Царьград". Движение создано в воскресенье в Москве на съезде общества "Двуглавый Орёл", которое возглавляет Малофеев.

По оценке самого Малофеева, у нового движения почти миллион сторонников по всей России.

Как написал Малофеев, "Царьград" будет участвовать в выборах в Госдуму 2021 года "в качестве общественного «контролёра»". "Мы проанкетируем всех кандидатов в депутаты по 225 мажоритарным округам и всех кандидатов от политических партий на предмет их приверженности традиционным семейным, религиозным и культурным ценностям русского народа" - пишет Малофеев в телеграме.

"Кандидатам, уличённым в русофобии, оскорблении чувств верующих, искажении исторической правды и умалении значения подвига народа при защите Отечества, будет оказано всевозможное законное противодействие, чтобы такие деятели не смогли пройти во власть" - добавляет он. Само движение кандидатов выдвигать не сможет, такое право есть только у партий.

Бизнесмен придерживается правых традиционалистских и имперских взглядов, его общество "Двуглавый орёл" пропагандирует монархические идеи.

Как сообщает Znak.com, сам Малофеев избран председателем движения. В его руководство вошёл ряд известных лиц - в том числе идеологи так называемой Новороссии, сторонники вооружённой борьбы против украинского государства.

Членами высшего совета движения стали депутаты Госдумы Олег Нилов и Николай Земцов, сенатор Евгений Савченко (бывший губернатор Белгородской области), бывший генпрокурор Юрий Скуратов, бывший советник президента Сергей Глазьев, философ и крайне правый идеолог Александр Дугин, консервативный публицист Егор Холмогоров, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и другие.

К "Царьграду" присоединились несколько общественных объединений, в том числе "Союз добровольцев Донбасса", в съездах которого принимал участие бывший высокопоставленный кремлёвский чиновник Владислав Сурков.