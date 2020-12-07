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Лицом к событию. Если Навальный не вернется

Лицом к событию. Если Навальный не вернется
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Лицом к событию. Если Навальный не вернется

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Алексей Навальный декларирует твердое желание вернуться в Россию после курса реабилитации в Германии. Вопрос, насколько осуществление этого желания зависит от него самого. Власть может создать условия, когда появится высокий риск потерять свободу, то есть возвращение станет практически невозможным. Что тогда? Как будет действовать внутрироссийская оппозиция, какими будут ее цели и задачи, в отсутствие одного из самых заметных ее лидеров? Может ли человек, находящийся в вынужденной эмиграции, полноценно участвовать в политической жизни своей страны? В гостях: Дмитрий Гудков, Сергей Удальцов, Иван Тютрин.

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