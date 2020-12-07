Время Свободы: "Без согласия Кадырова это было бы невозможно". В Чечне похоронен Абдулла Анзоров - убийца французского учителя
В Чечне состоялись похороны убийцы французского школьного учителя Самюэля Пати***Многие белорусские спортсмены отказываются подписывать навязанное им «обращение» в поддержку нынешних властей Беларуси***Может ли российская фармацевтическая промышленность обеспечить производство половины необходимых в России лекарств?
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