В Чите рассматривают дело солдата, убившего 8 сослуживцев

Второй Восточный окружной военный суд в Чите приступил к рассмотрению дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова. В октябре 2019 он застрели восемь сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.

Процесс начался с рассмотрения фотографий с места происшествия. Это предложение внесла сторона обвинения. Защита и сам Шамсутдинов против этого не возражали, сообщило "Чита.ру"

СМИ разрешили протокольную съёмку, но в зал суда не пустили, сославшись на недостаток мест, отметило издание.

Основные слушания по делу Шамсутдинова начались в суде 29 октября. Тогда суду не удалось сформировать коллегию присяжных и заседание перенесли на 19 ноября. Со второй попытки 12 присяжных были отобраны.

25 октября в воинской части в посёлке Горный Забайкальского края рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двух офицеров. Согласно показаниям солдата, он подвергался издевательствам со стороны сослуживцев. В Минобороны признали, что у Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров. Было возбуждено уголовное дело о дедовщине.

23 сентября в Следственном комитете России заявили, что солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов признал вину в убийстве сослуживцев. Адвокаты настаивают, что солдат совершил убийство в состоянии аффекта.

Сегодня же стало известно, что следователи предъявили обвинение солдату-срочнику Антону Макарову, который убил трёх военнослужащих на военном аэродроме в Воронеже. Он отказался давать показания.

Как сообщила ТАСС адвокат Яна Горюнова, Макарова обвиняют в убийстве и хищении оружия. 9 ноября солдат-срочник убил дежурного по полку и похитил оружие. После этого он застрелил несколько человек. В Минобороны считают, что причиной произошедшего стал нервный срыв. Версию конфликта рядового с сослуживцами в военном ведомстве отвергают.