В России впервые выявили более 25 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России (включая аннексированный Крым) на утро 23 ноября зарегистрированы 25 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это новый суточный максимум с начала пандемии. Три дня подряд до этого суточный прирост заразившихся был выше 24 тысяч человек.



Как сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом, больше всего новых заболевших в Москве - 6866 человек за сутки, в Санкт-Петербурге почти три тысячи новых случаев COVID-19 за сутки и около тысячи в Подмосковье .

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в России превысило два миллиона 114 тысяч. За минувшие сутки из больниц выписались 16 тысяч пациентов.

Умер за последние сутки ещё 361 пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19, а всего с начала пандемии — 36 540 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 57 миллионов 800 тысяч. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заразились уже более 58 с половиной миллионов человек, в том числе один миллион 380 тысяч умерли.

Больше всего случаев коронавирусной инфекции выявлено в США – более 12 миллионов. Индия находится на втором месте с 9 миллионами инфицированных, на третьем — Бразилия – 6 миллионов заболевших, Россия – на пятом месте. По числу заболевших на тысячу человек за последний месяц Россия находится на 53-м месте в мире (четыре случая).

