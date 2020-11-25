Страхи эпохи ковида. Эфир в 18:05

Исполнился ровно год со дня начала эпидемии коронавируса в Ухани. Жизнь человечества радикально изменилась, обрушились целые отрасли экономики, путешествия, туризм, социальные связи. Мы живем в неизвестности и страхе перед болезнью и перед будущим. Какие фобии, фейки и теории заговора появились в последнее время? Какие страхи характерны для сегодняшних россиян? И как с ними бороться?

Гости программы: Александра Архипова, старший научный сотрудник Лаборатории теоретической фольклористики ШАГИ ИОН РАНХиГС, научный сотрудник МВШСЭН ("Шанинка"), и Никита Петров, заведующий Лабораторией теоретической фольклористики ШАГИ ИОН РАНХиГС, старший научный сотрудник Центра исследований фольклора и антропологии города МВШСЭН ("Шанинка"), доцент Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ. Эфир в 18:05.

