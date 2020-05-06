Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология

Человек на карантине. Эфир в 18:05

Сергей Ениколопов, Полина Аронсон и Александра Архипова об антропологии самоизоляции

В России, как и во многих других странах мира, происходит небывалый антропологический эксперимент: из-за рисков пандемии коронавируса жизнь «поставлена на паузу», население помещено в условия самоизоляции и фактического карантина. Что происходит с психикой за несколько недель вынужденного затворничества? Какие страхи и проблемы одолевают людей, и какие выходы они находят – от онлайн-вечеринок до творческих флешмобов.

Эти темы обсуждают Сергей Ениколопов, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН, Полина Аронсон, социолог, редактор порталов openDemocracy Russia и dekoder, и Александра Архипова, социальный антрополог, старший научный сотрудник ШАГИ РАНХиГС. Эфир в 18:05.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG