Жителю Кубани дали 4 года колонии за пост о взрыве в здании ФСБ

Жителя Краснодарского края Валерия Клименченко приговорили к четырём годам и одному месяцу колонии за публикацию в социальных сетях, в которой он поддержал действия студента из Архангельска Михаила Жлобицкого, взорвавшего бомбу в приёмной здания регионального управления ФСБ.

Южный окружной военный суд признал Клименченко виновным в публичных призывах к осуществлению терактов и оскорблении представителя власти. Текст, из-за которого подсудимого отправили в колонию, был опубликован в ноябре 2018 года.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест до 6 декабря активисту Александру Меркулову, который, по версии следствия, размещал в социальной сети "ВКонтакте" посты, оправдывающие и поощряющие действия Михаила Жлобицкого. А в Вологде суд по тому же обвинению приговорил местного жителя Сергея Арбузова к пяти годам колонии строгого режима. Арбузов написал в соцсети, что студенту из Архангельска следовало бы присвоить звание героя России. Следствие посчитало это публичным оправданием терроризма.