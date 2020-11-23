Жителю Кубани дали 4 года колонии за пост о взрыве в здании ФСБ

Жителя Краснодарского края Валерия Клименченко приговорили к четырём годам и одному месяцу колонии за публикацию в социальных сетях, в которой он поддержал действия студента из Архангельска Михаила Жлобицкого, взорвавшего бомбу в приёмной здания регионального управления ФСБ.
Южный окружной военный суд признал Клименченко виновным в публичных призывах к осуществлению терактов и оскорблении представителя власти. Текст, из-за которого подсудимого отправили в колонию, был опубликован в ноябре 2018 года.
Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест до 6 декабря активисту Александру Меркулову, который, по версии следствия, размещал в социальной сети "ВКонтакте" посты, оправдывающие и поощряющие действия Михаила Жлобицкого. А в Вологде суд по тому же обвинению приговорил местного жителя Сергея Арбузова к пяти годам колонии строгого режима. Арбузов написал в соцсети, что студенту из Архангельска следовало бы присвоить звание героя России. Следствие посчитало это публичным оправданием терроризма.
- Теракт в здании архангельского управления ФСБ произошел 31 октября 2018 года. 17-летний студент местного политехнического техникума Михаил Жлобицкий взорвал при входе в здание самодельную бомбу. В результате взрыва он погиб, трое сотрудников спецслужбы получили ранения. Перед тем как устроить теракт, Жлобицкий сообщил о своих планах в одной из соцсетей, заявив, что его действия являются местью ФСБ за пытки.
- Из-за высказываний про теракт следственный комитет России завёл более десяти уголовных дел. Жителя Калуги Ивана Любшина приговорили к пяти годам колонии, псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на 500 тысяч рублей, по 350 тысяч штрафа получили карельская анархистка Екатерина Муранова, 53-летний житель Омска Олег Ефремов и ещё несколько человек из разных регионов России.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.