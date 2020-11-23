Пресненский суд отказался рассматривать иск Навального к Пескову 

Пресненский суд Москвы отказался рассматривать иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда. В связи с чем принято такое решение, в пресс-службе уточнять отказались.

В свою очередь издание "Открытые медиа", ссылаясь на свои источники, сообщило, что Пресненский суд всё же может рассмотреть иск Навального, если тот "устранит недостатки" в предоставленной документации до 30 декабря, однако что это за недостатки - не расшифровывается.

О том, что глава Фонда борьбы с коррупцией подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента России стало известно 16 ноября. В заявлении Алексей Навальный указал, что в материале ТАСС от 1 октября Песков "распространил о нём сведения, не соответствующие действительности", а также порочащие его "честь, достоинство и деловую репутацию".

В частности, Песков заявлял, что обвинения Навального в адрес Владимира Путина в покушении на оппозиционера инспирированы Центральным разведывательным управлением США. "Учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, всё, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация", – цитировало чиновника агентство ТАСС. Также пресс-секретарь президента России утверждал, что "это уже не первый раз, когда специалисты ЦРУ дают" Навальному "разные инструкции".

Глава ФБК, подав заявление в суд, требовал опубликовать опровержение слов Пескова на официальном сайте Администрации президента. Пресс-секретарь Путина подачу иска не комментировал.